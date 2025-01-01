В ДТП на трассе в Пермском крае травмы получили мужчина, женщина и двое детей Поделиться Твитнуть

фото поисково-спасательной службы КМО

В пятницу 19 декабря на трассе в Пермском крае произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали мужчина, женщина и двое детей. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа.

По информации спасателей, около 13:19 в поисково-спасательную службу поступило сообщение о столкновении двух автомобилей на 36 км трассы Кунгур—Ашап. В аварии участвовали Lada Granta и КамАЗ.

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что легковая машина врезалась передней частью в грузовик. Они оказали помощь 41-летнему мужчине и 36-летней женщине, которые находились в автомобиле. Кроме того, из салона Lada Granta были извлечены две девочки 17 и 4 лет. Все четверо пострадавших получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

