Дрон уничтожил автомобиль, переданный жителями Прикамья бойцам СВО Поделиться Твитнуть

фото: Народный фронт Пермского края

В зоне СВО в Херсонской области автомобиль, переданный "Народным фронтом" Пермского края мотострелкам полгода назад, уничтожен украинским дроном типа «Баба-Яга», сообщили в общественной организации.

Отмечается, что солдаты не пострадали, они успели заметить приближение дрона и укрылись.

В «Народном фронте» отметили, что техника на передовой часто становится мишенью. Однако она необходима для доставки боеприпасов, продовольствия и обеспечения мобильности. Поэтому общественники обратились с призывом к жителям региона принять участие в региональных сборах или, если у вас есть возможность, передать свою технику «Народному фронту».

«Баба-Яга» забрала машину, но не дух: помощь фронту продолжается», — говорится в информации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.