Губернатор вручил награды жителям Коми-Пермяцкого округа в честь юбилея территории 

В Кудымкаре состоялось торжественное мероприятие, посвящённое окончанию празднования 100-летия Коми-Пермяцкого округа. С поздравительной речью выступил губернатор Дмитрий Махонин.

Он отметил, что в юбилейный год было организовано множество ярких и запоминающихся акций. Особое внимание уделялось обновлению и модернизации социальной инфраструктуры в округе. За последние три года в рамках подготовки к юбилею было реализовано более 90 проектов в различных сферах, включая здравоохранение, образование, спорт, культуру, жилищно-коммунальное хозяйство и дорожное строительство. «Впереди нас ждет еще много работы», — сказал глава региона.

В течение года прошло около 300 мероприятий, среди которых фестивали, выставки, театральные постановки, этнокультурные акции и гастрономические проекты. В Москве и Санкт-Петербурге также состоялись значимые события. В Перми до 25 января будет работать культурно-просветительский проект «Кто МЫ / Кин Ме» (0+), который приурочен к 100-летию Коми-Пермяцкого округа и 20-летию Пермского края. В экспозиции представлены традиции и современное искусство, отражающие богатство культурных кодов и уникальность коми-пермяцкого народа.

Дмитрий Махонин вручил благодарственные письма заслуженным жителям Коми-Пермяцкого округа.

Нина Анфалова, заместитель директора Коми-Пермяцкой центральной национальной библиотеки им. Лихачева, была награждена за вклад в развитие библиотечного дела и популяризацию коми-пермяцкой культуры.

Надежда Климова, заведующая информационно-аналитическим отделом Коми-Пермяцкого этнокультурного центра, получила награду за сохранение, развитие и популяризацию этнокультурного наследия.

Сотрудники Коми-Пермяцкого института повышения квалификации работников образования также были отмечены: Василий Козлов, научный сотрудник; Татьяна Меркушева, директор.

Сотрудники системы образования: Ирина Петрова, учитель русского, коми-пермяцкого языка и литературы Ошибской средней школы, Кудымкарский округ, и Наталья Пономарева, директор Гуринской средней школы, Кудымкарский округ, получили награды за вклад в сохранение и развитие коми-пермяцких традиций.

За развитие этнокультурного образования в Пермском крае были отмечены коллективы Архангельской средней школы Юсьвинского округа и Центра дополнительного образования Кочевского округа.

Александр Черных, член-корреспондент РАН и директор Института гуманитарных исследований Уральского отделения РАН, был награжден за вклад в укрепление межнационального согласия и развитие этнокультурного многообразия.

Александр Чакилев, главный агроном сельскохозяйственного кооператива «Россия», получил награду за вклад в развитие агропромышленного комплекса и многолетний добросовестный труд.

