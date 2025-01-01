Бюджет Прикамья профинансировал строительство и обновление 60 спортобъектов Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

На совместном семинаре руководства исполнительной и законодательной ветвей власти Пермского края министр спорта Татьяна Чеснокова подвела итоги развития спортивной инфраструктуры в 2025 году.

Из регионального бюджета были выделены средства на строительство и обновление около 60 спортивных сооружений. Почти все запланированные работы завершены, заявила Чеснокова.

В частности, возведено 6 межшкольных стадионов, включая объект в Гайнах, строительство которого началось десять лет назад. В 20 муниципалитетах создано 33 открытых спортивных площадки, а также проведён капитальный ремонт в 11 спортивных залах. Построены две модульные лыжные базы. Выполнены работы по капитальному ремонту в спортивных объектах села Юго-Камский, физкультурно-оздоровительного центра в Гайнах, стадионов «Прикамье» и «Центральный» в Чайковском, а также в с. Карагай и спортивном зале школы №17 в Соликамске.

В рамках программы «Спорт России» построены пять комплексов ГТО и умная спортивная площадка в Барде. В 2026 году Пермский край планирует получить федеральное финансирование на три направления, а также продолжить реализацию региональных программ по модернизации спортивной инфраструктуры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.