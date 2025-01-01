За сутки в Пермском крае потушили четыре пожара Один человек травмирован Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За минувшие сутки, 19 декабря 2025 года, на территории Пермского края удалось потушить четыре пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По одному возгоранию произошло в Перми, Кишертском, Чайковском и Краснокамском округах. Погибших нет, но один человек получил травмы.

Для предотвращения новых пожаров 19 декабря на территории края работали 180 профилактических групп, в состав которых входили 435 специалистов. Они провели обследование 1715 жилых домов, провели инструктажи по пожарной безопасности с 2,5 тыс. местных жителей, раздали 2,1 тыс. листовок.

