За сутки в Пермском крае потушили четыре пожара
Один человек травмирован
За минувшие сутки, 19 декабря 2025 года, на территории Пермского края удалось потушить четыре пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По одному возгоранию произошло в Перми, Кишертском, Чайковском и Краснокамском округах. Погибших нет, но один человек получил травмы.
Для предотвращения новых пожаров 19 декабря на территории края работали 180 профилактических групп, в состав которых входили 435 специалистов. Они провели обследование 1715 жилых домов, провели инструктажи по пожарной безопасности с 2,5 тыс. местных жителей, раздали 2,1 тыс. листовок.
