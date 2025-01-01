Пермский край завоевал гран-при в номинации «Регион культурно-познавательного туризма» И дважды стал лауреатом Поделиться Твитнуть

фото предоставлено минтуризма Пермского края

В Санкт-Петербурге, в многофункциональном комплексе «Горный», состоялась церемония награждения финалистов V Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства», посвящённой памяти её основателей Сергея Корнеева и Геннадия Шаталова.

Пермский край получил гран-при в номинации «Регион культурно-познавательного туризма», а также стал лауреатом в двух других номинациях: Регион детского туризма (II место) и Регион научно-популярного туризма (II место).

Лауреаты были определены путём дистанционного голосования членов попечительского совета и жюри премии. При составлении рейтинга финалистов учитывались предложения организаторов профессиональных конкурсов, рейтинги профессиональных объединений, а также мнения членов попечительского совета и жюри.

Премия направлена на признание лучших региональных практик, способствующих развитию внутреннего и въездного туризма в России. Она предоставляет платформу для обмена опытом, продвижения успешных инициатив и повышения туристической привлекательности регионов. Премия является частью экосистемы въездного и внутреннего туризма России «Россия вдохновляет на путешествия».

































