Жители села в Прикамье пожаловались на разбитую дорогу

фото: freepik

freepik.com

Жители села Кемуль на юге Пермского края обратились за помощью из-за плохого состояния единственной дороги, соединяющей их с окружным центром. Дорога разбита, общественный транспорт и такси не ходят, машины часто застревают, заявили люди изданию perm.aif.ru.

В селе нет больниц и аптек, жители вынуждены ездить в Чайковский. Из-за разбитых дорог личный транспорт быстро ломается.

Местные власти утверждают, что дороги в нормативном состоянии. В 2025 году был проведен ямочный ремонт, основной запланирован на 2026 год.

Жители недовольны частыми переносами сроков ремонта и требуют капитального восстановления дорог.

