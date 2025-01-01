В Перми создали программу для идентификации неопознанных тел Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Идентификация неопознанных тел — одна из сложнейших задач судмедэкспертизы. Стандартные методы, такие как ДНК-анализ и одонтология, имеют ограничения. Ученые ПГМУ им. Вагнера и Пермского политеха разработали программу для определения возраста женщин по изменениям маточных труб, сообщили в пресс-службе вуза.

Исследование проводилось на 126 женщинах 16-88 лет. Были изучены толщина слизистой оболочки и диаметр трех отделов маточной трубы. Обнаружены две закономерности: до менопаузы трубы расширяются, после — подвергаются инволюции.

На основе данных создана компьютерная программа, анализирующая микрометрические параметры тканей и определяющая возрастной период. Программа позволяет получить точный результат, что упрощает работу экспертов и сокращает количество потенциальных совпадений в базе данных на 30-40%.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.