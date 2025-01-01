Перед Новым годом спрос на зоонянь в Перми вырос на 39% Пермяки также в три раза чаще стали покупать кормушки Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

В преддверии Нового года жители Перми всё чаще задумываются не только о праздничных планах, но и о том, как организовать быт на время поездок и выходных. Особое внимание уделяют домашним животным — их безопасности и комфорту в период отсутствия хозяев. Эксперты «Авито Услуг» и «Авито Товаров» проанализировали динамику спроса на услуги по уходу за питомцами, а также определили самые востребованные товары во второй половине ноября — первой половине декабря 2025 года по сравнению со второй половиной октября — первой половиной ноября.

По данным «Авито Услуг», в Перми заметно вырос спрос на услуги, связанные с уходом за разными животными.

В канун новогодних праздников многие хозяева уезжают за город или за границу: в таких случаях они вызывают на дом зооняню для присмотра за животными. Специалисты кормят питомцев по расписанию, меняют воду, убирают лотки или клетки, играют, а при необходимости выгуливают. Интерес к подобным профессионалам вырос на 39%, а число объявлений от зоонянь — на 33%.

Если хозяин по каким-то причинам не способен выгулять собаку сам, он может обратиться по этому вопросу к профессионалу: спрос на подобную услугу вырос на 4%.

Перед новогодними праздниками заметнее всего увеличился интерес к услугам по кормлению рыбок и чистке аквариумов: таких профессионалов искали в 2,7 раза активнее, а предложение выросло на 11%. Экзотическим животным требовался присмотр на 95% чаще, при этом профессионалы предлагали свою помощь более чем в 2 раза активнее.

Кроме того, у пермяков на 43% вырос интерес к уходу за птицами, а предложение увеличилось на 22%. Присмотр за кошками оказался на 19% востребованнее, за енотами — на 6%, за кроликами — на 5%.

По данным «Авито Товаров», перед новогодним периодом пермяки стали чаще приобретать разные вещи для своих питомцев. Заметнее всего выросли продажи кормушек для разных животных — почти в 3 раза. Игрушки для кошек жители города приобретали в 2,5 раза активнее, автокормушки — в 2 раза, а игрушки для собак — на 33%.

Продажи домиков увеличились на 21%, когтеточек — на 11%, переносок — на 8%.

Рост продаж во многом связан с предновогодним ажиотажем. В этот период пермяки традиционно готовятся к празднику и приобретают подарки не только для родных и близких, но и для своих питомцев. Домашние животные всё чаще воспринимаются как члены семьи, поэтому владельцы стремятся порадовать их новыми игрушками и аксессуарами, создавая для них праздничное настроение к Новому году.

