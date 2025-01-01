Пермяк спас двоих человек из ледяной воды Ему вручили благодарственное письмо Поделиться Твитнуть

фото предоставлено минтербезом Пермского края

Жителю Перми Андрею Патласову вручено благодарственное письмо министра территориальной безопасности Пермского края за спасение двоих человек из ледяной воды, сообщили в минтербезе региона.

В ведомстве напомнили, что вечером 26 ноября на Каме произошло ЧП: недалеко от берега перевернулась лодка с двумя рыболовами. Мужчины оказались в ледяной воде, и их жизни оказались под угрозой. В этот момент рядом находился Андрей Патласов, отец одного из пострадавших. Не раздумывая, он бросился на помощь.

Андрей Николаевич оперативно извлёк обоих мужчин из ледяной воды, доставил их на берег и, используя свой автомобиль, оперативно вывез к дороге, где их уже ждали медики. Благодаря его решительным действиям, оба пострадавших были быстро госпитализированы и получили необходимую медицинскую помощь.

«Поступок Андрея Патласова является ярким примером мужества и гражданской ответственности. Такие действия укрепляют наше общество и делают его более безопасным», — заявили в министерстве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.