В Перми пройдет праздник снежных фонарей Мероприятия охватят восемь локаций в долинах малых рек и в Черняевском лесу

В Перми в девятый раз пройдет праздник снежных фонарей. Присоединиться к нему может любой желающий. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Праздник призван привлечь внимание жителей к необходимости бережно относиться к долинам малых рек и их сохранению. Напомним, в Перми около 300 малых рек, которые являются важной частью водно-зеленого каркаса и экологического благополучия города. От их состояния зависит здоровье природной среды и человека, состояние зеленых зон, воздуха, биологическое разнообразие растений и животных.

В рамках мероприятия участники слепят светящиеся снежные фонарики и украсят ими долины малых рек. В этом году праздник охватит восемь локаций — это долины рек Гусянки, Егошихи, Данилихи, Талажанки, Пермянки, пруд «Золотые пески» в Черняевском лесу.

Праздник снежных фонарей пройдет 21 декабря: в 16:30 — ул. Коломенская, 59, в 17:00 — пруд «Золотые пески» в Черняевском лесу, в 17:00 — река Данилиха («Мост тысячи ступеней»), в 17:00 — река Егошиха (за домом по ул. Весёлой, 1).

22 декабря в 18:00 — ул. Революции 3 (у старинного дуба на реке Егошиха). Также мероприятия пройдут с 23 по 27 декабря.

