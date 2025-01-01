Восемь семей в селе Прикамья оказались изолированными от медпункта и магазина Поделиться Твитнуть

скриншот видео, размещённого на сайте Народного фронта Пермского края

Жители п. Григорьевская в Пермском крае столкнулись с проблемами из-за установки забора вокруг школы, что привело к изоляции восьми семей, преимущественно пожилых людей, от основных социальных объектов и инфраструктуры. Об этом сообщили активисты «Народного фронта».

До возведения забора жители имели доступ к медпункту, магазину и железнодорожной станции, проходя мимо школы. Однако после установки ограждения единственный альтернативный путь через лог стал практически непроходимым зимой из-за отсутствия чистки, а весной и осенью превратился в труднопроходимую местность.

В случае необходимости срочной медицинской помощи «скорая помощь» может не добраться до жителей посёлка, так как в селе отсутствует освещение, хотя электрические столбы установлены.

Главная проблема заключается в отсутствии доступа к необходимым социальным объектам, который ранее обеспечивался существующим маршрутом. Жители не требуют демонтажа забора, понимая важность безопасности детей, но просят создать удобный и безопасный проход.

"Народный фронт" обратился к администрации Нытвенского округа с просьбой организовать альтернативный маршрут, который позволит жителям посёлка беспрепятственно добираться до медпункта, магазина и других важных объектов.

