В Перми врачи спасли ежедневно терявшую сознание сотрудницу детского сада

фото: freepik

freepik.com

В Перми врачи спасли 29-летнюю сотрудницу детского сада, которая ежедневно теряла сознание, сообщает краевой минздрав.

Проблемы со здоровьем у Анастасии начались в 2024 году. Однажды она почувствовала сильную боль в груди, а в больнице, куда её доставили врачи скорой помощи, потеряла сознание. После обследования артерий сердца она снова упала в обморок.

Анастасии диагностировали желудочковую тахикардию. Она провела десять дней в реанимационном отделении, затем её направили на консультацию к аритмологу в Пермь. Ей прописали таблетки, но через полгода они перестали действовать. В течение нескольких месяцев у неё усиливались боли в груди, одышка и головокружение. Во время приступов ей приходилось прилагать усилия, чтобы не упасть в обморок и не напугать детей — она работает музыкальным руководителем в детском саду.

После очередного обморока Анастасия обратилась в несколько клиник и попала в пермский Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова. По словам сердечно-сосудистого хирурга центра Сардора Азизова, врачи обнаружили у неё желудочковую тахикардию и определили её источник. С помощью радиочастотной абляции проблему устранили без разрезов.

