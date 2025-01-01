Ямальские овцебыки пополнили коллекцию пермского зоопарка Поделиться Твитнуть

Фото Марины Ниволиной с сайта правительства ЯНАО

Два самца и самка ямальских овцебыков после длительного пути прибыли в Пермский зоопарк и находятся под наблюдением специалистов. Эти животные, ранее обитавшие в природном парке «Ингилор», уже осваиваются в новом вольере, площадь которого превышает 700 кв. м. Вольер расположен в тематической зоне «Полярный мир». Об этом сообщили в правительстве ЯНАО.

Молодые овцебыки стали первыми представителями своего вида в новом зоопарке. Их транспортировка была организована благодаря соглашению между губернаторами Пермского края и Ямало-Ненецкого автономного округа — Дмитрием Махониным и Дмитрием Артюховым. Перемещение животных проходило под строгим контролем специалистов из Дирекции особо охраняемых природных территорий ЯНАО и сотрудников Пермского зоопарка. В экспедиции участвовали 19 человек.

Овцебыки, которым менее года, сейчас весят около 100 кг. Ветеринары и зоологи следят за их адаптацией к новым условиям. Зимой климат в Перми близок к естественным условиям их обитания, а летом в укрытиях установят кондиционеры. Сначала животных будут кормить сеном и вениками, затем добавят свежие овощи.

Овцебыки — это небольшие арктические млекопитающие, история которых связана с ледниковым периодом. Их предки жили на территории современной России, но вымирание произошло из-за изменения климата и охоты.

Сегодня овцебык является «арктическим реликтом», который успешно реинтродуцировали в некоторых регионах, включая Ямал. Их шерсть состоит из двух слоев: наружного покрова и тонкого подшерстка, называемого «кивьют». Этот подшерсток — одно из самых теплых натуральных волокон в мире, способное выдерживать температуры до -50°C и ниже. Взрослые особи достигают высоты около 140 см и веса 400—450 кг.

История овцебыков на Ямале — это пример успешной реинтродукции. Программа по восстановлению их исторического ареала началась в 1997 году, когда 15 особей были завезены из Таймыра в природный парк «Ингилор». Благодаря правильному уходу, численность животных увеличилась, и часть из них можно отправлять в другие регионы. В 2024 году ямальских овцебыков передали в зоопарки Москвы и Новосибирска, где они успешно адаптировались.

В природном парке «Ингилор» сейчас содержится 125 овцебыков, а за его пределами на Ямале, по оценкам ученых, насчитывается более 200 особей. «Ингилор» занимает более 900 тыс. га и является крупнейшим питомником овцебыков в России.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.