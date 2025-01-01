В Перми открылась третья торговая площадка с продукцией местных производителей Поделиться Твитнуть

В торгово-развлекательном центре «iMall Эспланада» открылся третий в Пермском крае специализированный магазин под названием «Фермерский островок «Покупай пермское»». Новая торговая точка расположена в супермаркете «Перекрёсток» и работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Об этом пишет ВЕТТА.

Проект создан Министерством промышленности и торговли Пермского края совместно с Пермской торгово-промышленной палатой. Его цель — поддержать местных производителей, стимулировать развитие фермерских хозяйств и популяризировать продукцию, произведённую в регионе.

В магазине представлен широкий ассортимент товаров от пермских фермеров: мясо и сыры, колбасы, полуфабрикаты, растительное масло, свежие и солёные овощи, хлебобулочные изделия, мёд, соки и другие фермерские продукты.

Аналогичные торговые точки уже функционируют в ТЦ «СпешиLove» (с 2024 года) и «СемьЯ» (с 2025 года).

Проект «Покупай пермское» стартовал в 2017 году и сейчас объединяет более 500 предприятий региона, от крупных заводов до мелких фермерских хозяйств.

