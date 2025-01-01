На торги выставили объект культурного наследия в Бардымском округе Прикамья Поделиться Твитнуть

фото предоставлено минимущества Пермского края

В Пермском крае на аукцион выставлено здание бывшего волостного правления, находящееся по ул. Ленина, 79 в с. Елпачиха Бардымского округа. Информация об этом опубликована в телеграм-канале министерства имущественных отношений региона.

Торги проходят на платформе «Росэлторг». Приём заявок завершён 25 декабря, а сами торги состоятся 29 декабря в формате электронного аукциона. Начальная стоимость объекта составляет 1,57 млн руб.

Одноэтажное кирпичное здание площадью 464 кв. м является объектом культурного наследия. Оно подлежит реставрации и было построено в 1912 году для волостного правления. В здании проходили заседания представителей крестьянского самоуправления. С установлением советской власти в 1918 году здесь разместился волостной совет депутатов. Здание сохранило свой исторический облик и является значимой частью культурного наследия Пермского края.

