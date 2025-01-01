Названы главные вопросы из Пермского края на прямой линии с президентом Она прошла 19 декабря Поделиться Твитнуть

На прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла 19 декабря 2025 года и включала в себя онлайн-трансляцию и пресс-конференцию, жители Пермского края задали вопросы, охватывающие пять ключевых тем.

Во время трансляции на экране были представлены списки основных тем, связанных с вопросами из различных регионов России. Для Пермского края также был составлен список наиболее волнующих вопросов.

Как выяснилось, основными темами, которые беспокоят жителей Прикамья, стали пенсионное обеспечение, доступность медицинских услуг, помощь людям с инвалидностью, семейные вопросы и дети, а также развитие транспортной инфраструктуры.

