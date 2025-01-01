Синоптики подробно рассказали о погоде в Перми на 20 и 21 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики «Яндекс Погоды» составили подробный прогноз на ближайшие выходные, 20 и 21 декабря, в Перми. По данным анализа метеонаблюдений, проведенного с использованием технологии «Метеум», в краевом центре ожидается холодная и пасмурная погода.

Суббота, 20 декабря: утром температура будет -22°C, днём — -23°C, вечером опустится до -24°C, а ночью поднимется до -19°C. Ветер будет дуть с юго-востока и востока, с порывами до 10 м/с.

Воскресенье, 21 декабря: утром температура составит -12°C, днем — -7°C, вечером поднимется до -2°C, а ночью — до -1°C. Ветер будет южным и юго-западным, с порывами до 11 м/с.

Среди крупных городов России самая теплая погода на выходных ожидается в Санкт-Петербурге, где днём температура поднимется до +6°C. Высокие показатели также прогнозируются в Краснодаре.

Наиболее холодно будет в Екатеринбурге, где днем температура опустится до -15°C. Низкие температуры также ожидаются в Омске и Челябинске.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.