В пяти районах Перми в 2026 году установят ярмарочные домики На протяжении всего года в городе будет проходить городская ярмарка

Администрация Перми

ГКУ «Центр организации закупок» объявил аукцион на право демонтажа, транспортировки и установки ярмарочных домиков на территории Перми. Начальная (максимальная) цена контракта — 4,2 млн руб. Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в городе планируется проведение городской ярмарки, организатором которой является администрация Перми. Домики появятся в нескольких районах города. Так, 23-26 апреля и 17-20 сентября состоится ярмарка на ул. Крупской, 42; 14-17 мая — на пр. Комсомольском, 2; 12 июня — на площади у Театра-театра; 15-18 июня и 1-4 октября — на ул. Ласьвинской, 18; 8-11 июля — ул. Макаренко, 31. Также ярмарочные домики появятся на пр. Комсомольском, 79 (19-22 августа и 4-7 ноября). Запланировано и размещение домика в ТРЦ «Планета» — с 21-30 декабря 2026 года.

Подрядчику необходимо демонтировать, перевезти сборно-разборную конструкцию на место проведения ярмарки, а затем установить ярмарочные домики. Работы должны начаться с 20 апреля, а завершиться до 31 декабря 2026 года. Срок исполнения контракта — 26 января 2027 года.

Заявки принимаются до 14 января. Итоги подведут 16 января 2026 года.

