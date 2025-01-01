Ушёл из жизни профессор Пермского политеха Александр Павлович проработал в вузе более 40 лет Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой ПНИПУ

Александр Павлович, профессор кафедры «Философия и право» ПНИПУ, доктор философских наук, скончался 12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Пермского политеха.

Профессор родился в Перми 12 февраля 1941 года, в 1965-м окончил Пермский политех. Спустя десять лет стал сотрудником кафедры философии.

Александр Павлович работал в Политехе до 2016 года как профессор кафедры философии. Читал лекции по философии, истории и философии науки, философии и методологии науки.

В основном научные исследования Александра Александровича были посвящены философии науки и техники, а также социальной философии. За годы работы он стал автором более десяти научных публикаций, в частности двух монографий. Отмечен грамотами городской администрации и Пермской области за достижения в науке и преподавании.

Прощание с Александром Павловичем состоится 21 декабря в 13:00 в Большом зале по ул. Старцева, 61.

