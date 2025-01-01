В России не планируют продлевать мораторий на взыскание штрафов с застройщиков Соответствующее поручение дал Правительству РФ Владимир Путин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

При проведении прямой линии президент России Владимир Путин поручил правительству РФ прекратить действие моратория на взыскание штрафных санкций с застройщиков из-за срывов сроков сдачи объектов недвижимости. Действие моратория на штрафы продлится до конца 2025 года.

Как отметил глава государства, мораторий был принят для поддержки строительных компаний в период пандемии коронавируса. По его словам, вопрос с недобросовестными застройщиками, которые нарушают сроки ввода жилья или не выполняют обязательства, остаётся на контроле.

Владимир Путин заметил, что поддержка предпринимательства не должна ущемлять права граждан, которые вкладывают средства в жилищное строительство. Снятие моратория откроет возможность все предусмотренные законом меры к нарушителям, в том числе штрафы. Отмечается, что обеспечение защиты прав граждан проводится в рамках реализации нацпроектов и жилищных программ.

