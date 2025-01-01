За первую половину декабря в Перми демонтировано 15 НТО Выявление незаконных торговых точек ведётся во всех районах Поделиться Твитнуть

Денис Камов

За первую неделю декабря в Перми демонтировано 15 нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Как пояснили в мэрии, выявление незаконных торговых точек ведётся во всех районах Перми на регулярной основе, в том числе по жалобам горожан. Сначала с владельцами таких объектов проводят разъяснительную работу. Если нарушения не устраняются, на владельцев составляют протоколы, а самовольно размещённые на муниципальной земле павильоны сносят в принудительном порядке.

В Перми действует утверждённая схема размещения НТО, а также установлены требования к их внешнему виду — это позволяет сохранять архитектурный облик сложившейся городской среды. Сообщить о подозрительной или незаконной торговле жители могут как в администрацию своего района, так и в территориальный отдел полиции.

