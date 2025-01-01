Владимир Путин заявил, что мессенджер Max не останется без конкурентов

По словам Президента РФ, с помощью него Россия добилась цифрового суверенитета

мессенджер Max

фото: max.ru

Президент России Владимир Путин 19 декабря при проведении «Прямой линии» отметил, что национальный мессенджер Max позволил стране добиться цифрового суверенитета.

Глава государства подчеркнул, что Россия — одна из трёх стран с цифровым суверенитетом. Первые две — это США и КНР. По его словам, мессенджер позвонил укрепить независимость России в сфере информационных технологий и расширил круг цифровых сервисов для россиян.

Владимир Путин также добавил, что у мессенджера всегда будет конкуренция.

«В отношении телеграма и других мессенджеров проблема только в одном — в соблюдении российских законов. Проблема этих мессенджеров заключалась в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определённые ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению», − рассказал Владимир Путин.

