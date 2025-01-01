Владимир Путин заявил, что мессенджер Max не останется без конкурентов По словам Президента РФ, с помощью него Россия добилась цифрового суверенитета Поделиться Твитнуть

Президент России Владимир Путин 19 декабря при проведении «Прямой линии» отметил, что национальный мессенджер Max позволил стране добиться цифрового суверенитета.

Глава государства подчеркнул, что Россия — одна из трёх стран с цифровым суверенитетом. Первые две — это США и КНР. По его словам, мессенджер позвонил укрепить независимость России в сфере информационных технологий и расширил круг цифровых сервисов для россиян.

Владимир Путин также добавил, что у мессенджера всегда будет конкуренция.

«В отношении телеграма и других мессенджеров проблема только в одном — в соблюдении российских законов. Проблема этих мессенджеров заключалась в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определённые ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению», − рассказал Владимир Путин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.