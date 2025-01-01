В Прикамье по нацпроекту отремонтированы входящие в опорную сеть участки дорог В нормативное состояние приведено более 43 км автодорог Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

По итогам 2025 года в Пермском крае по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», утверждённому Президентом РФ Владимиром Путиным, отремонтированы участки девяти региональных дорог, входящих в опорную сеть региона, в целом — более 43 км автодорог.

В число отремонтированных по нацпроекту объектов вошли участки дорог Кунгур — Соликамск, Горнозаводск — Граница Свердловской области, Чернушка — Тюш, Чернушка — Куеда, Болгары — Юго-Камский — Крылово, Большая Соснова — Частые, Голдыри — Орда — Октябрьский, Пермь — Усть-Качка и Восточный обход Перми.

По поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина ведется заблаговременная контрактация объектов нацпроекта сразу на два года, благодаря этому часть участков была отремонтирована в дорожном сезоне 2024 года.

В текущем сезоне в нормативное состояние было приведено 8,3 км самой протяжённой трассы Пермского края Кунгур — Соликамск. Отремонтированы участки автодороги в Кунгурском, Берёзовском, Губахинском, Александровском, Лысьвенском, Чусовском, Соликамском округах, Кизеле и Березниках.

На автодороге Горнозаводск — Граница Свердловской области в 2025 году отремонтирован участок длиной 3 км, где наблюдались колейность и трещины. Также в нормативное состояние приведены 2,9 км региональной трассы Чернушка — Тюш, в районе села Бикбарда отремонтировано 3,7 км дороги Чернушка — Куеда. Обновлено 10,2 км участка дороги Болгары — Юго-Камский — Крылово: 6,33 км дорог в Осинском округе и 3,87 км в Пермском округе.

На «Гостевом маршруте» в направлении аэропорта отремонтировали часть дороги Пермь — Усть-Качка длиной 3,6 км — от аэропорта «Пермь» до поворота на деревню Мокино.

Приведён в порядок участок трассы Голдыри — Орда — Октябрьский протяжённостью 5,7 км и участок Восточного обхода Перми — 6,316 км.

В министерство транспорта региона сообщили, что в 2025 году в рамках нацпроекта работы проведены на участках региональных трасс общей длиной свыше 95 км.

