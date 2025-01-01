Десятибалльные пробки сковали Пермь 19 декабря Движение затруднено почти во всех районах города Поделиться Твитнуть

Вечером 19 декабря почти во всех районах Перми сложилась критическая дорожная ситуация: в городе образовались пробки в десять баллов.

Согласно данным «Яндекс Карт», серьёзно затруднено движение в центре города. «Красным» подсвечены улицы Ленина, Попова, Петропавловская, Пермская, Крисанова, Луначарского, Борчанинова, Монастырская, Советская, Сибирская, Николая Островского, Пушкина, Революции и другие.

В Свердловском районе неподвижны улицы Куйбышева, Чкалова, Героев Хасана, Пихтовая и Ижевская, Старцева, бульвар Гагарина, Хирурга Суханова, Василия Васильева. В Мотовилихе встали автомобили на ул. Крупской, ул. Уинская, а также на Северной дамбе.

Скапливаются заторы и на ш. Космонавтов, ул. Архитектора Свиязева, ул. Космонавта Леонова, ул. Промышленной и ул. Верхне-Муллинской.

