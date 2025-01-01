В Прикамье на автодороге Полазна — Чусовой отремонтирован мост через реку Усолку Его длина составляет 39 метров Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство транспорта Пермского края

По данным краевого министерства транспорта, в Пермском крае завершён ремонт моста через реку Усолку. Работы проведены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который был утверждён Президентом России Владимиром Путиным.

Мост находится на 51-м км автодороги Полазна — Чусовой, вблизи деревень Брагино, Никифорово и Красная горка Чусовского округа. Длина моста — 39 м, он был построен в 1991 году. В последний раз сооружение ремонтировалось в 2018 году. По трассе ежедневно проезжает значительный поток автомобилей и межмуниципальные автобусные маршруты, а также она является частью Северного широтного коридора, который соединяет Пермь с северными территориями региона и обеспечивает выход к границе Свердловской области.

В краевом минтрансе сообщили, что перед началом работ подрядчик соорудил временный мост для обеспечения проезда транспорта, после чего приступил к демонтажу старого сооружения. Рабочие разобрали мост до свай и построили однопролётный мост длиной 33 метра. Были заново установлены сваи, опоры и пролётное строение.

Работы включали в себя укладку всех слоев мостового полотна, в частности, основание, гидроизоляцию, защитный и верхний слои бетона, а также асфальтовое покрытие. На новом мосту предусмотрены технические проходы, установлено барьерное и перильное ограждение, обустроены локальные очистные сооружения для сточных вод. Укреплены откосы от размывов и очищено русло реки Усолки, а железобетонные поверхности обработаны современными антикоррозионными материалами.

Также организован водоотвод с проезжей части, в дренажные каналы уложены пористые брикеты «Козинаки», изготовленные из щебня мелкой фракции и эпоксидной смолы. По мнению специалистов, эта система увеличивает долговечность покрытия в 2 — 2,5 раза.

По окончанию работ исполнитель демонтировал временный мост и благоустроил прилегающую территорию.

В краевом минтрансе также отметили, что в 2025 году в Прикамье в рамках нацпроекта проведены работы на 35 мостах и путепроводах как на региональных автодорогах, так и в муниципалитетах. Протяжённость сооружений превышает 2 тыс. погонных метров.

