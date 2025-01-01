В Перми в школе №134 обнаружены нарушения пожарной безопасности Прокуратура внесла представление Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Свердловского района Перми вместе с экспертами ГУ МЧС России по Пермскому краю провели проверку в СОШ №134 и нашли нарушения норм пожарной безопасности.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, причиной послужил инцидент с пожаром, который произошёл в помещении столовой школы в начале декабря.

В процессе проверки было обнаружены нарушения в связи с оставлением электроприборов, подключенных к сети, без наблюдения, а также проблемы с противопожарной безопасностью.

По результатам инспекции директору образовательного учреждения внесено представление.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.