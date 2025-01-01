В столице Прикамья состоялся Пермский налоговый форум Событие объединило более 500 участников Поделиться Твитнуть

Пермский налоговый форум состоялся в пространстве «Точка кипения — Пермь». Основной темой для обсуждения стали изменения в налоговом законодательстве страны, которые вступят в силу в 2026 году.

О том, что актуальность темы очень высока, говорят цифры: участниками события стали 520 человек — федеральные и региональные эксперты, сотрудники налоговых органов, представители бизнес-сообщества региона. Прямая трансляция с форума набрала свыше 1,1 тыс. просмотров.

Эксперты и участники форума рассмотрели наиболее волнующие представителей малого и среднего бизнеса нововведения, в числе которых — снижение порога применения упрощённой системы налогообложения, повышение ставки НДС до 22%, сравнительный анализ налоговых режимов, включая новую АУСН, отмена льготных страховых взносов. Также в рамках форума обсуждались вопросы финансового планирования, легальной оптимизации и взаимодействия с налоговыми органами.

Спикерами стали начальник управления налогообложения Минэкономразвития Прикамья Екатерина Ленкова, и.о. заместителя руководителя УФНС по Пермскому краю Екатерина Мячева, бизнес-омбудсмен Павел Новосёлов, представители Пермской ТПП во главе с Алексеем Мошкиным — председателем Комитета по защите бизнеса.

Среди федеральных экспертов — Антон Зыков (ДРТ Консалтинг, Москва) и основатель «Академии финансов и налогов» Светлана Беляева. Модератором ключевых сессий стала владелец Группы компаний «Актив» и руководитель регионального отделения Федеральной ассоциации бухгалтеров-аутсорсеров (ФАБА) Наталья Крыжнюк.

Была организована зона индивидуальных консультаций. Личные встречи с предпринимателями проводили представители Управления ФНС России по Пермскому краю, ФАБА, Центра «Мой бизнес» и Микрофинансовой компании региона. В целом было проведено более 100 консультаций. По словам участников форума, «эксперты говорили на понятном языке, с примерами, с учётом реалий пермского бизнеса».

Запись трансляции доступна на сайте форума.

