Житель Прикамья выиграл в лотерею более 11 млн рублей

фото: лотерейный центр «Столото»

Житель Пермского края 19 декабря в ходе 150463-го тиража лотереи «Спортлото «5 из 36» стал обладателем суперприза в 11 172 126 руб. Об этом сообщили в пресс-службе лотереи.

На данный момент победитель еще не обратился за своим выигрышем в лотерейный центр «Столото». Известно, что билет, принесший ему удачу, был куплен всего за 75 руб. через мобильное приложение «Столото».

Согласно правилам лотереи «Спортлото «5 из 36», победитель суперприза должен угадать все числа в обоих полях билета. Для жителя Пермского края счастливыми стали числа 4, 13, 21, 30 и 32 в первом поле, а также число 2 во втором. В лотерее предусмотрены четыре категории выигрышей, включая два крупных приза: суперприз и приз, который можно выиграть, угадав все числа только в первом поле. Определение выигрышной комбинации происходит с помощью генератора случайных чисел (ГСЧ).

