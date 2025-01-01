Глава СК заинтересовался высадкой из автобуса 11-летнего школьника в Прикамье По данному факту возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о небезопасных перевозках в Соликамске, сообщает пресс-служба следкома.

В интернете появилась информация, что на днях в северном городе Прикамья кондуктор автобуса, несмотря на сильный мороз, высадила 11-летнего ребёнка из-за того, что у него не было денег на оплату проезда.

По этому факту в СУ СК России по Пермскому краю уже возбуждено уголовное дело о предоставлении транспортных услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, поручил руководителю СУ СК по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе и результатах расследования. Контроль выполнения поручения возложен на центральный аппарат ведомства.

Напомним, в России запрещено высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет, которые едут без сопровождения совершеннолетнего лица и не оплатили проезд. Норма установлена ФЗ № 259 от 08.11.2007 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

За нарушение запрета предусмотрен административный штраф: для водителя — 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 до 30 тыс. руб. (ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ), а также уголовная ответственность — в случаях применения насилия, причинения вреда здоровью, уничтожения или повреждения имущества, а также если действия представителя перевозчика привели к оставлению ребёнка без помощи в опасном для жизни или здоровья состоянии.

