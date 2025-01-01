Директор Пермской галереи вошла в ревизионную комиссию ИКОМ России В Российском комитете Международного совета музеев состоит около 1,4 тысячи участников Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба Пермской художественной галереи

Юлия Тавризян, возглавляющая Пермскую художественную галерею, избрана в состав ревизионной комиссии ИКОМ России на следующие три года — с 2026 по 2028-й.

Российский комитет Международного совета музеев (ИКОМ России) — это национальный орган международной неправительственной структуры, которая объединяет музейных специалистов и учреждения культуры.

Основная цель ИКОМ России — сохранение и продвижение культурного и природного наследия, как материального, так и нематериального. Организация регулярно проводит международные, всероссийские и региональные события внутри страны и за её пределами. На данный момент в ИКОМ России состоит около 1,4 тыс. участников из разных регионов страны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.