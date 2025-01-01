В Перми студент обвиняется в хищении у пенсионерок 900 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Фото: freepik

freepik.com

В отдел полиции Орджоникидзевского района Перми обратилась 70-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником пенсионного фонда. Мужчина убедил её обновить СНИЛС и сообщить номер старого документа. Вскоре с пенсионеркой связался якобы сотрудник полиции и сообщил, что на её имя открыт банковский счёт, с которого происходят переводы за границу. Злоумышленники пригрозили женщине уголовной ответственностью за несанкционированные операции и убедили её передать все сбережения для их сохранности. Пострадавшая отдала 405 тыс. руб. курьеру, который пришёл к ней домой.

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД города и отдела полиции Свердловского района провели серию оперативно-разыскных мероприятий и установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний студент из Перми. Молодой человек рассказал, что нашёл работу через мессенджер. Получив задание от куратора, он забрал деньги у пенсионерки и перевёл их на криптосчёт, указанный нанимателем, оставив себе небольшую сумму в качестве вознаграждения.

В ходе расследования полицейские выяснили, что задержанный причастен к ещё одному случаю мошенничества. Он обманул другую местную жительницу, которая лишилась 500 тыс. руб. По факту обоих преступлений возбуждены уголовные дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. В настоящее время принимаются меры для установления всех эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.

