Продавшая квартиру по «схеме Долиной» пермячка дошла до Верховного суда И осталась без жилья

Сергей Глорио

В сентябре 2023 года 68-летняя жительница Перми лишилась своей квартиры в Мотовилихинском районе из-за телефонных мошенников. Преступники убедили пенсионерку, что её жильё находится под угрозой, и единственный способ защитить его — продать. Деньги, полученные от продажи, нужно было перевести на «безопасный счёт».

Адвокат Станислав Шестаков сообщил «Рифей-Пермь», что сначала районный суд признал сделку недействительной и постановил вернуть квартиру пенсионерке, а деньги — покупателю. Однако краевой суд отменил это решение. В сентябре 2025 года Верховный суд России поставил точку в деле, подтвердив позицию апелляции и признав договор купли-продажи законным. Теперь пенсионерка вынуждена жить у знакомых, так как родных у неё не осталось.

По информации издания, в 2024-2025 годах в других районах Перми произошли аналогичные случаи. В Индустриальном и Дзержинском районах были зарегистрированы ещё два таких дела. Во всех этих ситуациях продавцы утверждали, что стали жертвами мошенников, и пытались через суд признать сделки недействительными. Одной из пострадавших оказалась преподавательница пермского вуза, кандидат экономических наук, которая продала обе свои квартиры и перевела деньги незнакомцам. Все четыре дела из Перми дошли до Верховного суда, но иски были отклонены.

По всей стране зафиксировано более сотни подобных случаев. Общественный резонанс вокруг этих историй усилился после случая с певицей Ларисой Долиной. Летом 2024 года она продала квартиру в Москве за 112 млн руб., а затем заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые вынудили её совершить сделку и перевести деньги. Суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону певицы, но Верховный суд РФ отменил эти решения и признал право собственности за покупательницей.

