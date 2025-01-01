В Перми прошёл Зимний бал для иностранных студентов За год для обучающихся из других стран проведено 40 мероприятий Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки Прикамья

В 2025 году Пермский региональный центр иностранных обучающихся провёл 40 мероприятий для студентов из других стран. За год услугами Центра воспользовались более 2,5 тыс. студентов, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Прикамья.

По словам директора Центра Ольги Гончаровой, его деятельность включает в себя различные меры поддержки, в том числе социально-правового сопровождения и культурно-познавательные. Итоговым мероприятием 2025 года стал Зимний бал, посвящённый встрече Нового года.

До начала официальной программы для студентов из Индии, Марокко, Китая, Сирии, Туркменистана, Узбекистана и России были подготовлены развлечения с Дедом Морозом и Снегурочкой. Затем состоялись выступления иностранных и российских студентов, концертные номера известных студенческих ансамблей и музыкальных групп.

Также в официальной части прошла церемония вручения благодарственных писем министра образования и науки Пермского края и подведение итогов 2025 года среди молодёжи международного сообщества региона.

Отметим, что работа Пермского регионального центра иностранных обучающихся выстроена при поддержке Министерства образования и науки Прикамья при активном взаимодействии с вузами региона.

