В Перми власти сформировали 74 новых земельных участка для развития городской среды Их общая площадь составляет 11,9 га Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В этом году в Перми было создано 74 земельных участка, предназначенных для улучшения городской среды, в частности для благоустройства, озеленения, создания парков и скверов, а также для строительства и расширения дорог. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Участки расположены в Дзержинском, Мотовилихинском, Индустриальном, Орджоникидзевском и Кировском районах. Они сформированы на основе утверждённых проектов межевания и поставлены на кадастровый учёт. В настоящее время участки передаются на баланс районных администраций и МКУ «Пермблагоустройство».

В этом году проведены комплексные кадастровые работы для 67 кадастровых кварталов общей площадью 250,6 га. Также уточнены границы 336 земельных участков и местоположение 1034 зданий. Исправлены реестровые ошибки 615 участков и 22 объектов капитального строительства. Кроме того, образованы 17 земельных участков под существующими объектами капитального строительства. В ЕГРН внесены данные о 2098 объектах недвижимости.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.