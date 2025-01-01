Пермский «Молот» расторг контракт с защитником Юшкевичем Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

По взаимному соглашению ХК «Молот» и защитник Дмитрий Юшкевич расторгли контракт, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

28-летний спортсмен присоединился к команде в преддверии сезона 2024/25. В составе пермского клуба он сыграл 34 матча, заработав 6 очков (1 гол и 5 передач), при этом его показатель полезности составил «-2».

Начало текущего сезона Юшкевич пропустил из-за тяжелой травмы, полученной во время предсезонных сборов.

«Благодарим Дмитрия за игру в составе «Молота», за самоотверженность и надежность! Желаем отличного продолжения карьеры, много ярких матчей, и всегда будем рады видеть в Перми», — говорится в информации на ресурсах ХК «Молот».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.