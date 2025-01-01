На севере Прикамья продлили действие льгот для участников спецоперации Контрактникам будут платить по 100 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Депутаты думы Косинского муниципального округа решили продлить действия программы финансовой поддержки контрактников, отправившихся на СВО.

В частности, местные депутаты утвердили сохранение единовременной выплаты в размере 100 тыс. руб. для россиян и иностранных граждан, подписавших контракт для участия в специальной военной операции на Украине.

Принятая мера поддержки будет действовать до конца 2026 года, пишет телеграм-канал «На местах».

Финансирование выплат планируется осуществлять из резервного фонда местной администрации.

