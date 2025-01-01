Пермское УФАС признало рекламу оператора связи незаконной Поделиться Твитнуть

УФАС Пермского края признало рекламу МТС незаконной, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В службу поступила жалоба на рекламное объявление ПАО «МТС». Потребитель, обратившийся с жалобой, не смог воспользоваться услугой, обещанной в рекламе. Выяснилось, что предложение, действительно, было актуально только для новых абонентов, однако эта важная информация не была указана в рекламном сообщении.

Комиссия УФАС пришла к выводу, что реклама МТС не содержала всех необходимых сведений об условиях получения и использования услуг, что привело к искажению информации и ввело клиентов в заблуждение. На основании этого УФАС признало рекламное объявление ПАО «МТС» нарушающим Закон о рекламе. Компании теперь грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб.





