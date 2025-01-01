Число проданных квартир в новостройках Перми за год выросло на 4,1% За 11 месяцев 2025 года заключено 6,4 тысячи ДДУ Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

Сервисы «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж Новостроек» проанализировали рынок первичного жилья за 11 месяцев 2025 года. Так, за этот период в Перми было оформлено примерно 6,4 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Значение на 4,1% больше, чем за тот же период 2024 года. Такие показатели ставят краевую столицу в число лидеров из четырёх городов-миллионников, которые показали положительную динамику.

Тенденция на рост объёма сделок в Перми началась с весны 2025 года — с 420 ДДУ в мае до 900 ДДУ в ноябре. Общая площадь квартир, проданных за 11 месяцев, равна почти 300 тыс. кв. м.

В целом в городах-миллионерах России за указанный период заключено более 212,6 тыс. договоров долевого участия. Значение на 10,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость, отметил, что, несмотря на снижение продаж, можно говорить о постепенном восстановлении рынка, так как весна 2025 года показала стремительный рост количества сделок. Это, по его словам, связано со снижением ключевой ставки, оптимизмом заёмщиков по поводу рефинансирования кредитов, акциями и условиями от застройщиков, а также ожидание изменений по льготным программам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.