Осенью в Пермском крае спрос на курьеров вырос в 1,5 раза Наиболее востребованной курьерской услугой стала доставка по городу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С приближением новогодних праздников спрос на услуги доставки значительно увеличивается. Эксперты «Авито Подработки» и «Авито Услуг» изучили, какие логистические услуги пользовались популярностью в осенний период и где наблюдался высокий спрос на курьеров.

По данным «Авито Услуг», в 2025 году наиболее востребованной курьерской услугой стала доставка по городу — на неё пришлось 65% от общего числа запросов. Лидером по количеству таких заказов стал Центральный федеральный округ (36%), за ним следуют Приволжский (15%) и Северо-Западный (13%) округа.

Многие россияне отправляют подарки друзьям и родственникам перед Новым годом, поэтому доставка между городами занимает 19% от всех запросов. Международная доставка составляет 16% от общего спроса на курьерские услуги. Осенью 2025 года россияне искали такие услуги на 6% чаще, чем в прошлом году.

По данным «Авито Подработки», осенью 2025 года в Пермском крае бизнес искал курьеров на частичную занятость на 48% чаще, чем в прошлом году. В Ямало-Ненецком автономном округе спрос вырос на 113%, в Забайкальском крае — на 106%, а в Псковской области — на 85%. По России в целом спрос на курьеров на частичную занятость вырос на 63% по сравнению с прошлым годом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.