30 декабря в России будет полным рабочим днём

Константин Долгановский

Последний вторник уходящего года, 30 декабря, не является предпраздничным, поэтому рабочий день будет полным. Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«31 декабря будет нерабочим днём благодаря переносу выходного, утвержденному правительством в прошлом году. 30 декабря — обычный рабочий день, его продолжительность не сократится», — пояснил Нилов.

Напомним, в период новогодних праздников 2025 года два выходных дня, 4 и 5 января, совпали с субботой и воскресеньем. Чтобы соблюсти трудовые нормы, правительство решило перенести эти дни на другие месяцы. Так, 4 января перенесли на пятницу 2 мая, предоставив россиянам четыре дня для празднования Первомая. А 5 января перенесли на среду 31 декабря 2025 года, сделав этот будний день нерабочим.

Таким образом новогодние каникулы россиян продляться с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

