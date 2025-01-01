В Перми строительную фирму оштрафовали за сломанное ограждение Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю

По решению суда строительную компанию обязали установить ограждение на участке. С иском в суд обратились арендаторы земельного участка в Мотовилихинском районе Перми. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов Прикамья.

По условиям соглашения, арендаторам земли предоставлялась территория для восстановления после пожара. Они самостоятельно возвели забор и планировали заложить фундамент, но ремонт трамвайных путей внес коррективы. В иске утверждалось, что при дорожных работах забор был снесён, участок завален мусором и почва повреждена. Арендаторы требовали от дорожной организации вернуть участку первоначальный вид.

В ходе разбирательства факт повреждения почвы не был доказан. Суд усомнился в почвенной экспертизе и отклонил требование о восстановлении почвы. Захламление также не подтвердилось. Однако демонтаж забора был подтвержден показаниями и документами. Суд обязал дорожную компанию в течение месяца восстановить забор и ворота.

Поскольку в установленный срок работы не были выполнены, дело передали судебным приставам. Организацию уведомили о штрфе, но это не ускорило строительство забора. В итоге компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей и установили новый срок. Это также не послужило стимулом. Руководство фирмы привлекли к ответственности по статье за неисполнение требований.

Штраф в размере 15 тыс. руб. стал решающим. Ограждение восстановили, а исполнительное производство было закрыто.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.