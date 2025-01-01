Названы самые высокооплачиваемые новогодние вакансии в Прикамье Упаковщикам подарков предлагают в месяц до 178 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае назвали самые высокооплачиваемые новогодние вакансии.

Как пишет газета «Звезда» со ссылкой на портала hh.ru, на Новый год в регионе востребованы упаковщики праздничных товаров, таких как игрушки, подарки и наборы. Им предлагают заработную плату от 124 до 178 тыс. руб. в месяц. Также требуются администраторы для новогодних ярмарок. Шеф-аниматоры могут зарабатывать до 60 тыс. руб. в месяц, а культорганизаторы и ведущие праздничных программ — от 29 до 35 тыс. руб. Поварам на горнолыжных базах платят около 4 тыс. руб. за смену.

Эксперты портала hh.ru отмечают появление новых профессий, связанных с праздниками. Среди них — рилс-мейкеры, digital-декораторы, event-продюсеры онлайн-мероприятий и выездные тарологи. Одним из новых праздничных форматов стали фотобудки с ИИ-редакторами.

