На пожаре в Пермском крае погиб мужчина Инцидент произошёл в частном доме Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Кишертском муниципальном округе Пермского края пожар в частном доме унёс жизнь мужчины. Трагедия произошла в четверг, 18 декабря, на ул. Октябрьская п. Кордон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании поступило сотрудникам МЧС в 16:09. На место инцидента незамедлительно отправили 15 пожарных и шесть единиц техники.

Приехав на место ЧП, огнеборцы обнаружили возгорание частного жилого дома и построек во дворе. Время локализации пожара — 16:32. Горение ликвидировано в 16:44. Площадь возгорания составила 72 кв. м. Во время пожара погиб мужчина.

В настоящее время специалисты краевого МЧС проводят проверку, чтобы установить обстоятельства и причины пожара.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.