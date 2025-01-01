В Перми проходит траурный митинг памяти погибшего 86 лет назад красноармейца Дмитрий Пустовалов из Прикамья пал в боях у реки Халхин-Гол Поделиться Твитнуть

фото: jannoon028

freepik.com

В Перми в эти минуты проходит митинг памяти солдата, который погиб 86 лет назад в районе реки Халхин-Гол. В те годы Красная Армия сражалась за независимость Монголии против Японии. Поисковики нашли останки красноармейца Дмитрия Пустовалова 22 мая 2025 года.

Дмитрий Пустовалов родился в 1906 году. Он был призван на службу Черновским РВК Молотовской области (сейчас это Пермский край). Его останки обнаружили на высоте «Палец», расположенной рядом с сомоном Халхол в Монголии. Личность воина была установлена благодаря вещевой ведомости, найденной при нем.

Дмитрий Пустовалов — второй солдат из Пермского края, чьи останки были найдены и опознаны в ходе поисковых работ в Монголии. В феврале 2025 года в Прикамье вернули останки Егора Масалкина, уроженца Молотовской области.

Траурная церемония памяти Дмитрия Пустовалова проходит в Доме офицеров Перми. На мероприятие приглашены родственники погибшего красноармейца, участники поисковой экспедиции и патриотические объединения Прикамья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.