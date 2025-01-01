Суббота в Прикамье станет самым холодным за два года днём Таких сильных перепадов температур не было в регионе почти 11 лет Поделиться Твитнуть

фото: senivpetro

freepik.com

В выходные и начале следующей недели в Пермском крае ожидается резкое колебание температуры, подобного которому не было с января 2015 года. Ход температур до середины следующей недели будет достигать 30°C, в том числе до 25°C в течение суток. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Резкое похолодание в Прикамье начнётся уже сегодня вечером — в Перми столбики термометров покажут -12…-14°C, на севере и востоке края до -20°C. Ночью ожидается прояснение, похолодание усилится, и температура продолжит снижаться примерно до 11:00 20 декабря. Ясная погода установится по всему краю. Минимальная температура завтра ожидается от -18…-20°C на юго-западе края до -30…-32°C на востоке, в Перми около -25°C. Дневного прогрева почти не будет (в Перми -22…-24°C), и возможно, минимальная температура в краевом центре будет зафиксирована вечером. Это будет самый холодный день с середины февраля 2024 года.

В воскресенье в регион придёт циклон Leon, ожидается резкое потепление и сильный снегопад. За день может выпасть 7-12 мм осадков (максимум — в районе Губахи), а температура за сутки повысится примерно на 25°. Если в Перми вечером в субботу будет около -25°C, то вечером в воскресенье уже 0…+2°C. Пик потепления ожидается утром понедельника, а затем (в ночь на вторник) начнется новое арктическое вторжение и может принести в Пермский край самые сильные морозы с декабря 2023 года.

