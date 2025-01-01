На въезде в Пермь образовалась 4-километровая пробка из-за ДТП Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На въезде в Пермь со стороны Фролов утром 19 декабря, согласно сервису «Яндекс.Карты», возникла автомобильная пробка длиной более 4 км.

По словам очевидцев, затор возник в районе пересечения Южного и Восточного обходов города. Там произошло дорожно-транспортное происшествие. Ситуацию осложняли грузовики, которые не могли подняться в гору.

На эту минуту пробки в Перми оцениваются в 6 баллов. Бордовым цветом подсвечены участки ул. Революции и ул. Куйбышева в районе Центрального рынка, участок б. Гагарина перед ул. Макаренко, отрезок ул. Уинской перед ул. Грибоедова.

