В Перми превышена месячная норма осадков Высота снежного покрова в краевом центре достигла 32 см Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Этой ночью с территории Республики Коми на Пермский край сместился циклон Konstantin. Он вызвал в регионе умеренный, а местами интенсивный снегопад, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

На севере региона осадки начались вчера во второй половине дня, в то время как на остальной территории они выпали ночью. С начала снегопада в Чердыни выпало 11 мм осадков, в Березниках и Гайнах — по 9 мм, в Кочево, Кудымкаре и Косе — по 7 мм. На остальной территории осадки были менее обильными — 2-6 мм, в Перми — 4 мм. С начала месяца в Перми уже выпало 51 мм осадков, что превышает норму для всего декабря, составляющую 48 мм.

Высота снежного покрова достигла 47 см в Губахе, 46 см в Березниках и 45 см в Чердыни. На других метеостанциях высота снега составляет в основном 23-35 см (в Перми — 32 см).

На юго-западе края в Чайковском зафиксировано потепление до -1°, в то время как на севере и востоке температура воздуха опустилась до -10° и продолжает понижаться.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.