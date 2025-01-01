Аренда однокомнатных квартир в Перми подешевела за год на 6% «Двушки» и «трёшки» подорожали Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стоимость аренды однокомнатных квартир в Перми снизилась на 6% за год. По данным портала «Мир квартир», средняя цена аренды «однушки» в краевом центре составляет 26,3 тыс. руб. в месяц.

По всей России ситуация с арендой однокомнатных квартир различается: в 36 городах цены выросли, а в 34 — снизились. Наиболее значительный рост был зафиксирован в Белгороде (+23,9%), Севастополе (+17,9%) и Самаре (+12,4%). При этом в Кемерове, Пензе и Омске цены упали на 14,5%, 12,8% и 10,8% соответственно. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры по всей стране увеличилась на 0,1% и теперь составляет 27,3 тыс. руб. в месяц.

Аренда двухкомнатных квартир в Перми за год подорожала на 2,1% и теперь обходится в среднем в 24,4 тыс. руб. в месяц. В целом по России двухкомнатные квартиры выросли в цене в 41 городе, а в 29 — подешевели. Наибольший рост был отмечен в Белгороде (+27%), Севастополе (+21,2%) и Смоленске (+14,9%). Значительное снижение цен произошло в Архангельске (—14,5%), Якутске (—13,5%) и Кирове (—8,7%). Средняя месячная стоимость аренды двухкомнатной квартиры по стране выросла на 1,3% и теперь составляет 33,9 тыс. руб.

Аренда трёхкомнатных квартир в Перми подорожала на 4,6%, и сейчас средняя цена составляет 44,6 тыс. руб. в месяц. По всей России трёхкомнатные квартиры выросли в цене в 43 городах, а в 27 — подешевели. Самые значительные увеличения цен были зафиксированы в Белгороде (+30,2%), Саранске (+21,1%) и Смоленске (+17,7%). Наибольшее снижение цен произошло в Якутске (—19,5%), Архангельске (—19%) и Новокузнецке (—15,3%). Средняя месячная стоимость аренды трёхкомнатной квартиры по стране увеличилась на 0,6% и теперь составляет 42,5 тыс. руб.

Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир», отмечает, что после рекордного подорожания аренды в прошлом году в текущем году произошла значительная коррекция. Это было связано с экономическим спадом, отсутствием роста доходов населения и избытком предложения на рынке. Сейчас спрос во многих городах не соответствует предложению, которое увеличилось на 32-35% за год.

Рост ставок аренды в пределах погрешности — околонулевой. Такого рынок не наблюдал уже восемь лет. В 2017 году показатели были схожими — в пределах от —2% до +1%, в зависимости от количества комнат в квартире. В последующие годы подорожание съёмного жилья было более значительным, особенно в последние четыре года. В 2018 году рост составил 1-4%, в 2019-м — 5-7%, в 2020-м — 2-7%, в 2021-м — 14-16%, в 2022-м — 6-14%, в 2023-м — 15-21%, а в 2024-м — 26-31%.

