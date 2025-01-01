Эксперт из Перми напомнила о правилах запуска салютов И предупредила об ответственности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2024 году в России из-за неправильного запуска фейерверков произошло более 100 пожаров, погибли три человека, 20 получили травмы. Пиротехника требует соблюдения правил, так как за яркими вспышками скрывается опасность, напомнила Нина Вишневская, доктор медицинских наук, профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ.

Во-первых, отметила, эксперт, площадка запуска должна быть открытой, очищенной от мусора, сухой травы и деревьев, размером не менее 50×50 м. Для изделий I класса (хлопушки, бенгальские огни) — радиус опасной зоны до 0,5 м, можно использовать в помещениях. Для II класса (петарды, наземные фейерверки) — радиус до 5 м, запускать на открытом воздухе под наблюдением взрослых. Для III и IIIа классов (салютные батареи, ракеты) — радиус 20 и 30 м, требуется дистанция не менее 50 м от построек. Изделия IV и V классов требуют специальных знаний и лицензии.

Советы по безопасности: закрепите фейерверк вертикально; поджигайте фитиль с вытянутой руки; после запуска отойдите на 20-50 м, не поворачиваясь спиной; после завершения салюта выждите 20-25 минут, проверьте место запуска; держите на площадке песок, воду и огнетушитель.

Запрещено запускать салюты при сильном ветре (более 10-15 м/с), снегопаде или дожде, подходить ближе минимально безопасного расстояния, курить, употреблять алкоголь, доверять запуск детям, разбирать пиротехнику, повторно поджигать фитиль.

Также эксперт напомнила, что продажа пиротехники запрещена лицам младше 16 лет. Штрафы за нарушение правил: от 5 до 50 тыс. руб. За тяжкие последствия предусмотрена уголовная ответственность.

